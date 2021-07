Kinder entwickeln langfristige Immunität

Forscher der Universitäten in Freiburg, Heidelberg, Tübingen und Ulm sowie des Naturwissenschaftlichen und Medizinischen Instituts (NMI) in Reutlingen haben für die Studie 328 Familien mit mindestens einem an Covid-19 erkrankten Mitglied mehrfach untersucht. Insgesamt nahmen 548 Kinder im Alter zwischen sechs und 14 Jahren sowie 717 Erwachsene teil.