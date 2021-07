Unbekannte Vandalen wüteten auf Tiroler Kreuzweg

Die Vandalen schlugen am sogenannten Steinernen Kreuzweg am Seefelder Pfarrbichl zu - im Zeitraum zwischen dem 17. und 24. Juli. „Die Täter beschädigten diverse geweihte Steine sowie den Altar, indem sie diese mit blauer Farbe besprühten“, so die Ermittler. Zudem zerstörten die Unbekannten noch eine Sitzbank.