Hackerangriff: Im Namen des Chefs Mails verschickt

Der bislang unbekannte Täter hat sich in den E-Mail Account des Geschäftsführers eingehackt, und über diesen vergangenen Freitag der Buchhalterin des Unternehmens eine Nachricht geschrieben. In dieser forderte der vermeintliche Chef sie auf, eine Überweisung in der Höhe von mehreren Zehntausend Euro auf eine britische Bank durchzuführen, was diese in weiterer Folge auch getan hat.