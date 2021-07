Heftige Regenwalze überrollte am Samstag Dornbirn

Während am Samstagmorgen eine Gewitterfront vom Bodensee kommend noch nördlich an Vorarlberg vorbeigezogen war, „krachte“ es am frühen Abend dann ordentlich. Zumindest im Großraum Dornbirn. 30,2 Liter pro Quadratmeter in nur einer Stunde wurden da gemessen. Den Großteil davon gab es aber innerhalb von nur gut 20 Minuten zwischen 18.35 und 18.55 Uhr.