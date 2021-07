Es ist noch nicht vorbei

Liebe Leserinnen, liebe Leser, falls Sie sich gefragt haben, was noch nicht vorbei ist - ja, es geht mal wieder ums Virus. Um eine prall gefüllte Festspiel-Tribüne, zahlreich feiernde Menschen beim Poolbar-Festival auf der einen, um Verschärfungen bei der Einreise aus den Urlaubsländern auf der anderen Seite. So sollen etwa PCR-Tests bei der Einreise an Flughäfen Pflicht werden. Welche Regeln sind sinnvoll und notwendig, welche übertrieben? Einmal mehr geht es auch ums Impfen. Philipp Vondrak ist der Frage nachgegangen, ob nach der Impfpflicht für neue Mitarbeiter an Vorarlbergs Krankenhäusern nun auch die Impfpflicht für Lehrer kommen soll. Was der Herbst und die Zukunft bringen wird, wird sich ebenso weisen, wie das, was Bürgermeister Michael Ritsch tatsächlich in Bregenz bewirken kann. Um Bahntrasse und Durchzugsstraße unter die Erde zu bringen, hat er jedenfalls mit Andrea Krupski von Mansberg eine Koryphäe nach Bregenz geholt. Raimund Jäger hat die Frau hinter dem klangvollen Namen porträtiert. Auf der Suche nach den Letzten ihres Handwerks führt der Weg von Robert Schneider dieses Mal ins Montafon. Franz Scheibenstock gibt einen Einblick in die Kunst des Schindelmachens. Dies und andere Geschichten finden Sie in der heutigen Printausgabe - und zum Teil natürlich auch Online. Genießen Sie den Sonntag und bleiben Sie gesund, Sonja Schlingensiepen