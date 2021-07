Grafenegg: Radfahrer (16) starb bei Verkehrsunfall

Tödlich hat ein Verkehrsunfall am Samstagmorgen für einen 16 Jahre alten Radfahrer in Niederösterreich geendet. Der genaue Hergang ist allerdings noch nicht restlos geklärt - beteiligt an dem Unfall soll laut Polizei ein Alkolenker gewesen sein. Der jedoch will am Morgen lediglich das auf der Straße liegende Fahrrad touchiert haben. Die Ermittlungen laufen.