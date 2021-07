Kinderpornografie: 1600 Verdächtige ermittelt

Nach dem massenhaften Teilen von kinder- und jugendpornografischem Material in Chatgruppen hat die Polizei in Deutschland mehr als 1600 Verdächtige ermittelt. Digitale Forensiker hätten seit einer Anzeige Anfang des Jahres fünf Monate lang den Weg von Bildern und Videos verfolgt, teilte die deutsche Polizei am Freitag mit. Unter den Verdächtigen sollen sich auch Österreicher befinden - eine diesbezügliche Anfrage ans österreichische Bundeskriminalamt ist noch unbeantwortet.