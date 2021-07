Taxibus fing Feuer: Fahrgäste flüchteten ins Freie

Der Fahrer eines Taxibusses war am frühen Samstagmorgen mit drei Gästen auf der Turracher Bundesstraße (B95) in Salzburg unterwegs. Im Gemeindegebiet von Tamsweg merkte er, dass sich das Getriebe des Autos nicht mehr schalten ließ. Er hielt unverzüglich an und öffnete die Motorhaube - wo ihm bereits Flammen entgegenschlugen.