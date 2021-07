Widerstand gegen das Atom-Hochrisiko in Slowenien

Slowenien will seinen Atomreaktor in Krsko trotz Hochrisikolage im Erdbebengebiet für weitere mehr als 20 Jahre am Laufen halten. Auch das Land Oberösterreich kämpft in Person von Umweltlandesrat Stefan Kaineder (Grüne) dagegen an, dies auch mit der Anti-Atom-Allianz der Regionen.