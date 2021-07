Neuer Wirt am Lunaplatz in Linz-Pichling gesucht

„Oberwirt“ in Zielgerade

Dasselbe Prozedere wie zuletzt beim „Oberwirt“ in St. Magdalena, für den man Anfang 2021 auf die Suche ging. Damals hoffte SP-Liegenschaftsreferentin Regina Fechter, dass das Traditionsgasthaus bald wieder „wachgeküsst“ wird. Und laut Insidern soll es diesbezüglich ganz gut aussehen, man stünde mit Interessenten in Verhandlung.