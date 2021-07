Bürgermeister droht seinen „Anpatzern“ mit Klagen

„Alle Vorwürfe waren nur Schall und Rauch. Es waren glatte Lügen. Alle, die mich ohne Grund in der Öffentlichkeit beschuldigt haben, werde ich auf Rufschädigung klagen“, kündigt der Hinterstoderer Bürgermeister Helmut Wallner (72) an. Nach fast 30 Jahren an der Spitze der Gemeinde will er vor seinem Abgang auch diese Causa noch zu Ende bringen. „Es geht auch um die Mitarbeiter, die beschuldigt wurden, nicht ordentlich zu arbeiten“, so der aktuell ältestes Ortschef des Landes.