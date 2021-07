Radfahrer nach Sturz von Alligator angegriffen

Alligatoren sind um diese Jahreszeit besonders aggressiv

Das Opfer gilt als erfahrener Radfahrer. Wie WPTV berichtete, dürften Probleme mit seinem Reifen in einer Kurve zu dem folgenschweren Unfall geführt haben. Um diese Jahreszeit seien die Reptilien besonders angriffslustig. „Die Leute wandern und spazieren und man ist in der Natur. Besonders zu dieser Jahreszeit muss man sich einfach bewusst sein, was um einen herum ist“, wurde in dem Beitrag erklärt. Derart schwere Angriffe sind in Florida jedoch selten.