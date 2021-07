MotoGP: Pedrosa feiert sein Comeback in Spielberg!

Sein Fokus und seine Erwartungen

In Spielberg greift er nun wieder ins Renngeschehen ein. Dank einer Wildcard feiert er sein Renn-Comeback auf der KTM. „Mein Fokus für den GP ist es, zu versuchen, die Dinge, die wir am Motorrad haben, in einer Rennsituation zu testen.“ Seine Erwartungen? „Es ist schwierig, nachdem ich so lange vom Rennsport weg war“, sagt Pedrosa. Es ist jedenfalls ein weiteres Highlight für die zahlreichen Fans, die in der Steiermark erwartet werden.