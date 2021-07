Jagd nach Komplizen der Mafia-Bande voll im Gang

Mit Leihwagen zum Einbruch

„Dort waren gleichzeitig mehrere Komplizen untergebracht. So sind sie der Kontrolle durch einen Betreiber wie bei einem Hotel entgangen“, deckten die Ermittler auf. Für die Diebestouren in Österreich wurden in Polen Kleintransporter angemietet. Ein Leihauto diente als Begleitfahrzeug. „Am Tag fuhren die Kriminellen auf Streifzug, um die Tatorte auszuspionieren. Gegen Mitternacht schlugen sie dann zu“, geht aus einem Akt hervor.