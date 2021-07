Hansagfood Hofläden suchen einen Betreiber

Öffnungszeiten und Sommerloch

Das Sommerloch hat jetzt den letzten Ausschlag gegeben: „Leider sind uns so viele Knüppel zwischen die Beine geworfen worden und wir sind in eine Ecke gedrängt worden, die uns nicht entspricht, dass wir qualitativ zurückfahren hätten müssen. Das war für uns keine Option, also sperren wir zu“, erklärt Goldenits.