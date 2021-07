Don’t call us, we’ll call you

Bei der Besetzung von Positionen im diplomatischen Dienst lohnt es sich, genau hinzuschauen, über welche Kernkompetenzen die vorgesehenen Personen verfügen, um sich in heiklen Situationen auf deren Expertise verlassen zu können. So hat sich beispielsweise das Emirat Qatar, als es 2020 darum ging, einen Botschafter nach Deutschland zu entsenden, für einen Luftfahrtexperten entschieden: Abdulla bin Mohammed bin Saud Al Thani ist diplomierter Pilot des British Army Air Corps und hat selbstverständlich auch bei der Emiri Air Force seines Heimatlandes gedient. All das kommt ihm jetzt in einer nachrichtentechnisch gesehen recht unübersichtlichen Situation zugute und die von Herrn Putin überreichte Freundschaftsmedaille hätte er dafür gar nicht gebraucht.