Mehrere Murenabgänge: Hüttenwirt wurde ausgeflogen

Die Straße im Seebachtal war am Samstag an drei Stellen durch Muren verlegt und an mehreren Stellen überschwemmt worden. „Der Wirt ist von der Schwussnerhütte nicht mehr weggekommen. Sowohl mit dem Auto als auch zu Fuß wäre es viel zu gefährlich gewesen“, berichtet ein Polizist der für Mallnitz zuständigen PI Obervellach.