Solotraining für Rossi, Freigabe für Olympia-Quali

Für das ÖEHV-Nationalteam wartet Ende August der wichtigste Termin des Jahres. Da geht es vom 26. bis 29.8. in Bratislava gegen die Slowakei, Weißrussland und Polen um die letzte Chance auf einen Startplatz in Peking 2022. Nach dem Solotraining in der Heimat wird sich Rossi bei den Lions aus Zürich in Form bringen.