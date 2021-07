14.676 Förderanträge & unterschiedliche Sprechtage

440 Millionen an Bundesmitteln für Kärntner Betriebe

Auch die Kärntner Betriebe stemmen sich mit Investitionen gegen die Krise. Aus unserem Land sind 14.676 Anträge auf diese Prämie für eine Investition eingelangt. „Das bedeutet 440 Millionen an Bundesmitteln für Kärntner Betriebe und gesamt werden 4,5 Milliarden in Kärntens Unternehmen investiert. Jeder Fördereuro wird verzehnfacht.“