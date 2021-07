Geglücktes Jaissle-Debüt für Red Bull Salzburg!

Serienmeister Red Bull Salzburg startet gut aufgewärmt und mit einem geglückten Pflichtspiel-Debüt von Trainer Matthias Jaissle in die Fußball-Bundesliga am kommenden Freitag! Der Doublesieger mühte sich beim 4:1 (1:1) beim Drittligisten Hertha Wels in der Auftaktrunde des ÖFB-Cups jedoch in der ersten Hälfte. Sturm-Megatalent Benjamin Sesko (18) machte mit einem Doppelpack nach dem Wechsel (52., 56.) dann aber recht früh alles klar ...