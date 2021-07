6900 Stunden Handarbeit für Alm mit Zukunft

Mit Blick auf Nachhaltigkeit

„Wir haben sicher 3400 Handarbeitsstunden und mehr als 420 Traktorstunden an Eigenleistung erbracht“, sagt Erwin Engleitner, Sprecher der Alm. Man baute auch die Hütte neu, noch einmal mit 3500 Stunden Handarbeit, was rund 40 Prozent der Gesamtprojektkosten entspricht. „Wir wollen eine nachhaltige Bewirtschaftung etablieren“, sagt Engleitner, was für die Existenzsicherung der weideberechtigten bergbäuerlichen Betriebe wichtig ist. Auch das Land Oberösterreich half mit Förderungen mit.