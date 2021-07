Osttiroler (60) bei Forstunfall schwer verletzt

An Kopf und Schulter getroffen

Weil der Kran in seiner Position verändert werden musste, wurde die seitliche Trittplattform hochgeklappt und mit dem dafür vorgesehenen Bügel fixiert. „Durch die Vibration im Zuge der Positionsveränderung rutschte der Bügel plötzlich heraus und die Trittplattform klappte unkontrolliert nach unten. In diesem Moment ging der 60-Jährige unterhalb der Plattform vorbei und wurde von dieser im Bereich des Kopfes und der Schulter getroffen“, heißt es vonseiten der Polizei.