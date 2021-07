Bedenklicher Todesfall: Frau (36) stirbt in Spital

53-Jähriger wird einvernommen

Die Frau hatte sich zuvor in der Wohnung eines 53-Jährigen in Brigittenau befunden. Der Mann selbst hatte gegen 5.15 Uhr die Rettung alarmiert. Die Frau sei bewusstlos in seiner Wohnung gelegen. An ihrem Körper wurden mehrere Hämatome festgestellt. Der österreichische Staatsbürger werde demnächst einvernommen. Zu einer Festnahme kam es jedenfalls noch nicht.