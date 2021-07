„Bin besser!“ Hamilton kontert Ecclestone-Kritik

Die neuen Aerodynamikregeln haben die Silberpfeile, die im Gegensatz zur Konkurrenz mit einer tieferen Anstellung des Hecks fahren, aber zurückgeworfen. Nachbesserungen sollen Hamilton wieder ganz nach vorne bringen. „Es gibt eine Menge Änderungen am Auto, aber es ist kein massives Update, was die Lücke betrifft, die wir in den Rennen gesehen haben. Aber es hilft uns definitiv, diese Lücke schnell zu schließen“, meinte Hamilton. Und dann sollen auch die Zehntausenden Fans ihren Teil dazu beitragen, dass der Lokalheld am Sonntag den Abstand auf die Spitze schmelzen lässt. „Mit all diesen Elementen hoffe und bete ich, dass das der Fall ist“, sagte Hamilton