Formel 1: Das neue Format birgt auch ein Risiko

„Auf den ersten Blick halte ich nicht viel davon“, meinte Toto Wolff zum neuen Qualifying-Modus, der in Silverstone seine Premiere feiert. „Das kann am Samstag langweilig, zum D-Zug-Rennen werden, weil niemand zu viel Risiko nehmen will. Was, wenn Favoriten wie Verstappen, Hamilton oder Norris über den Haufen gefahren werden, am Sonntag gar nicht oder von ganz hinten starten müssen? Da sind große Risikofaktoren“, so Wolff. „Auf der anderen Seite gibt es drei Tage mit attraktiven Highlights. Das kann schon interessant werden.“