Mercedes: Mit aller Macht gegen Bullen-Siegesserie

„An die 160.000 Zuschauer am Renntag, ein Großteil davon Hamilton-Fans, sicher mit ein Grund, warum er hier immer so stark war“, lächelt Mercedes-Teamchef Wolff, der den Druck des Gewinnen-Müssens noch von sich abstreift: „Wir wissen, dass unser Paket einen Rückstand auf Red Bull hat, aber: Es sind noch 14 Rennen offen, 14-mal voll punkten.“ Um den Rückstand in den WM-Wertungen zu verkürzen, bringen die „Silberpfeile“ ein Update an die Strecke. „Wir erwarten uns keinen Quantensprung, aber es ist ein kleiner Baustein, um mehr Performance zu haben“, sagt Wolff, der sich aber bewusst ist, dass „es nicht reichen wird, um das Gap zu Red Bull wesentlich zu verkleinern. Denn die schlafen ja auch nicht, haben bei jedem Rennen Updates gebracht, ohne es an die große Glocke zu hängen.“