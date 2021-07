Fünfjähriger stürzte in Klamm zehn Meter ab!

Dramatische Szenen haben sich am Donnerstag in Landl im obersteirischen Bezirk Liezen abgespielt: Ein fünf Jahre alter Bub aus Wien, der mit seinen Eltern wandern war, stürzte zehn Meter tief in der Wasserlochklamm ab und landete am Ufer der Salza! Und muss einen großen Schutzengel gehabt haben: Das Kind blieb unverletzt.