Nachwuchs! Jaguar-Babys entzücken im Zoo Salzburg

Die Namen der fünf Wochen alten Jaguarbabys werden in den kommenden Tagen per Abstimmung in den sozialen Netzwerken ermittelt und zeitnah bekannt gegeben, hieß es am Donnerstag in einer Aussendung des Zoos. Die zwei Mädchen haben es mit ihrer fürsorglichen Mutter in der Wurfbox gemütlich und sind dort gut geschützt. Bis die Besucher des Tiergartens den verspielten Nachwuchs sehen können, dauert es noch ein bisschen.