Amazon investiert 20 Millionen Euro in Klagenfurt

100 Millionen in Standorte und Infrastruktur in Österreich investiert

Amazon betreibt derzeit zwei Werke in Wien, eines in Großebersdorf in Niederösterreich und eines in Graz, entwickelt parallel zu Klagenfurt noch eine zweite Halle in Graz. Allein im Vorjahr hat der Online-Weltmarktführer 100 Millionen Euro in Standorte und Infrastruktur in Österreich investiert. An den Logistikstandorten sind bisher 500 Mitarbeiter beschäftigt.