Jetzt ist es fix: Amazon kommt nach Klagenfurt!

Amazon in Klagenfurt: „Ein gutes Geschäft“

Klagenfurt hat St. Veit ausgestochen, wo der Weltkonzern sonst ein Zentrum errichtet hätte. „Klagenfurter Unternehmer griffen bei dem Baugrund seit zehn Jahren nicht zu, weil im benachbarten Ebenthal etwa der Grundstückspreis bei 35 Euro liegt. Also war‘s ein gutes Geschäft.“ In Kärnten wird nur für den Südraum Österreichs gebaut. „Der Amazon-Projektentwickler plant zwei weitere Projekte“, sagt Habenicht. „Mir ist lieber, Amazon arbeitet mit uns zusammen.“