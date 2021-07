Die Krise der SPÖ und die Rolle von Peter Kaiser

Die Roten geben also „Die Schöne und das Biest“. Oder „High Noon“? Jedenfalls klingelt das Handy von LH Peter Kaiser pausenlos. Kaiser: „Alle rufen an, es ist eine sehr ungute Situation.“ Für Kaiser doppelt ungut, wird doch sein Name trotz mehrfacher Dementis immer wieder genannt, wenn es um eine Nachfolge von Pamela Rendi-Wagner geht - neben dem Wiener Bürgermeister Michael Ludwig (der auch nicht rasend begeistert ist) und dem Wiener Finanzstadtrat Peter Hanke (ohne „d“).