Jägerinnen-Dirndl: So schön sind die Details

Farben stehen für Wald und Felsen

„Das Dirndl wurde gemeinsam mit dem steirischen Heimatwerk und der Firma Mauthner in Bad Aussee designt und entwickelt“, freut sich Marion Kranabitl-Sarkleti, die Geschäftsführerin der Landesjägerschaft, über das zugleich dezente und farbenintensive Resultat. Das Kleid ist nicht „in Stein gemeißelt“, sondern lässt sich variieren - an einigen Eckpfeilern ist allerdings nicht zu rütteln. „Der Leib ist grün, die Farbe der Steiermark“, so Kranabitl-Sarkleti. „Der Kittel ebenso, er kann aber auch in grau gewählt werden. Die Farben stehen für das waldreichste Bundesland und die imposanten Felsformationen.“