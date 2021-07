Drei Ladendiebinnen in der Stadt Salzburg gefasst

Die Täterinnen im Alter von 17, 26 und 28 Jahren waren in der Stadt Salzburg für eine Vielzahl an Ladendiebstählen in Modegeschäften verantwortlich. Im Zuge der laufenden Ermittlungen konnten 48 Kleidungsstücke durch die einschreitenden Polizisten sichergestellt werden. Anzeige.