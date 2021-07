Jeder dritte Blitz in Wien erreichte den Boden

Ampelausfälle in Wien

Auch mehrere Ampeln in Wien fielen aus. Laut Bettina Angerer, Sprecherin der MA 33 (Wien leuchtet, Öffentliche Beleuchtung), waren 13 Anlagen im Stadtgebiet betroffen. Ein Ampelausfall sollte in der Früh zu einem Unfall in Währing führen: Beim Zusammenstoß einer Straßenbahn mit einem Bagger wurden drei Menschen verletzt, sie wurden von Einsatzkräften der Wiener Berufsrettung ins Spital eingeliefert.