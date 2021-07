Ampelausfall: Zusammenstoß zwischen Bim und Bagger

Drei Menschen verletzt

Wie Corina Had, Sprecherin der Wiener Berufsrettung, gegenüber krone.at berichtete, forderte der Unfall drei Verletzte. Der 59 Jahre alte Straßenbahnfahrer zog sich bei dem Zusammenstoß Prellungen zu, der 31-jährige Baggerfahrer ebenfalls Prellungen sowie Abschürfungen. Auch ein weiblicher Fahrgast wurde verletzt, die 49 Jahre alte Frau habe leichte Beinverletzungen erlitten, so Had.