Fossiler Stromverbrauch überschritt Höhepunkt 2018

Abgesehen von China wird der Studie zufolge der steigende Energieverbrauch in Schwellen- und Entwicklungsländern bereits jetzt zum allergrößten Teil durch erneuerbare Energien gedeckt. Im Jahr 2019 wurden demnach 87 Prozent des Zuwachses der Stromproduktion mithilfe von Wind und Sonne erzeugt. In Summe aber spielt vor allem die Windkraft in diesen Ländern mit vier Prozent Anteil an der Stromproduktion bisher noch eine untergeordnete Rolle in der Energieerzeugung.