So deutlich wird Volkswagen von Toyota übertrumpft

Für das Jahr 2021 rechnet das Autoinstitut mit einer leichten Erholung des weltweiten Absatzes und besseren Renditen. Aber die Krise zu bewältigen und zugleich in E-Mobilität und Vernetzung zu investieren, „wird nicht jeder Automobilhersteller schaffen“, schrieb Bratzel. Er erwarte in den nächsten fünf bis zehn Jahren „eine große Konsolidierungswelle“ in der Autoindustrie.