Kocher will „alle Regeln auf Prüfstand stellen“

Die Zahl der Arbeitssuchenden reduziert sich Monat für Monat, der Aufschwung ist im Gange, es sind so viele offene Stellen gemeldet wie noch nie. Dennoch haben wir - Stand Juni - rund 7% Arbeitslosigkeit mit rund 350.000 Menschen in Arbeitslosigkeit oder Schulung. Was die nächsten Schritte in der Arbeitsmarktpolitik sind, dazu hat Arbeitsminister Martin Kocher (ÖVP) im Gespräch mit Damita Pressl einen Ausblick gegeben.