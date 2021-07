Klagenfurt: Verkehrszeichen sorgten für Schmunzeln

Abbiegen oder doch nicht! - Für Schmunzeln haben Montagabend verwirrende Verkehrszeichen am Ende der Linsengasse zum Villacher Ring in Klagenfurt gesorgt. Ein Fahrlehrer der Fahrschule Alpenland hatte darauf aufmerksam gemacht und auf Facebook gepostet. Die Verwirrung war im Zuge der Baustelle am Villacher Ring passiert und wurde gleich Dienstagfrüh wieder in Ordnung gebracht.