WhatsApp will Fotoversand entscheidend verbessern

Wer ein Foto via WhatsApp zugeschickt bekommt, erhält es nicht in bestmöglicher Qualität. Um den Datenverbrauch zu minimieren, komprimiert der Messenger die Bilder nämlich stark. Zum Ausarbeiten, womöglich gar im Großformat, sind sie so nicht geeignet. Doch Besserung ist in Sicht: WhatsApp arbeitet an einer Wahlmöglichkeit, mit der man bestimmen kann, in welcher Qualität Fotos versendet werden.