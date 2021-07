Auto bei Horror-Crash zerfetzt - Lenkerin (29) tot

Lenkerin starb noch an Unfallstelle

Nachkommende Verkehrsteilnehmer setzten sofort die Rettungskette in Gang. Im Bezirk wurde ein Alarm für Sondereinsatzgruppen des Roten Kreuzes ausgelöst. „In der Erstmeldung war von zehn Betroffenen die Rede“, sagt Einsatzleiter Günther Schwemberger. Zwei Notarzthubschrauber, vier Notarztfahrzeuge, mehrere Rettungswagen - auch aus dem benachbarten Bayern -, Feuerwehr und Polizei eilten zum Unglücksort. Den Helfern bot sich ein schreckliches Bild. Die junge Lenkerin erlag trotz Erste-Hilfe-Maßnahmen noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen.