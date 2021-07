Felsbrocken krachten über Nacht in einen Garten

Zwei Gesteinsbrocken sind in der Nacht auf Sonntag in einen Garten eines Einfamilienhauses in Kirchbach gekracht. Zum Glück wurde niemand verletzt. Das Gestein hatte sich aus einer Felswand der Kirchbacher Leitn gelöst. Der Landesgeologe war bereits vor Ort. Bürgermeister Markus Salcher hat Sicherungsarbeiten in Aussicht gestellt.