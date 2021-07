Alkolenker schlittert 60 Meter durch Straßengraben

Am Samstag gegen 21.06 Uhr setzte ein - wie sich später herausstellte - alkoholisierter Fahrzeuglenker in Nenzing auf der L190 mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit zu einem Überholmanöver an. Dabei verlor der Mann, der mit einem Beifahrer unterwegs war, die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet in den Straßengraben. Dort kam der VW dann erst nach gut 60 Meter zum Stillstand.