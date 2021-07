Ferienbeginn: Blechlawine rollt Richtung Süden

Sind wir schon da? Wie lange noch? Ich muss aufs Klo! Die Autofahrt in den Urlaub kann für Eltern und Kinder schnell einmal zum Belastungstest werden. Vor allem dann, wenn man im Stau steht und nichts mehr weiter geht. In Geduld mussten sich Autofahrer am Samstag beim Grenzübergang Suben und da hauptsächlich bei der Einreise nach Österreich üben. Zwischenzeitlich gab es am Vormittag bis zu 16 Kilometer Stau und Zeitverlust von mindestens zwei Stunden. Grund dafür waren die stichprobenartigen Corona-Kontrollen durch die österreichischen Beamten.