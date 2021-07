Quartett radelte 1900 Kilometer durch Österreich

So schön ist Österreich! Eindrucksvolle Plätze steuerten Hannes Laschalt, Klaus Halper, Werner Zartler und Roman Engel auf ihrer atem(be)raubenden Radtour quer durch die Heimat an. Ende Juni ist das Quartett aus dem Südburgenland auf große rotweißrote Fahrt gegangen. Etappe für Etappe säumten malerische Kulissen und imposante Sehenswürdigkeiten den Weg. Dazu zählten der sagenumwobene Lindwurm in Klagenfurt, das glänzende Goldene Dachl als spätgotischer Prunkerker in der Innsbrucker Altstadt und die grandiose Bühne der Bregenzer Festspiele am Ufer des Bodensees, auf der ab 22. Juli Giuseppe Verdis „Rigoletto“ das Publikum in seinen Bann ziehen wird.