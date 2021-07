Im Kampf gegen Dealer: Drei Personen festgenommen

Seit April laufen die Ermittlungen gegen einen 18 Jahre alten Villacher. Er soll Cannabis an rund 39 Abnehmer verkauft haben, 30 davon sind schon namentlich bekannt. Mit den Einnahmen habe er seinen Lebensunterhalt finanziert. Am 2. Juni wurde der Villacher durch mehrere Beamte des OKD Villach, der Viper, EKO Cobra und einen Polizeidiensthundführer festgenommen. Im Zuge der Hausdurchsuchung konnte eine größere Menge Cannabiskraut, ein Mobiltelefon und Bargeld sichergestellt werden. Insgesamt soll er 8.000 bis 12.000 Gramm in dem Zeitraum von Febraur 2018 bis Juni 2021 verkauft haben. Er wurde am 3. Juni festgenommen und befindet sich in der Justizanstalt Klagenfurt in U-Haft.