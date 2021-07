Zum Höhepunkt der Hitzewelle stürmen Steirer Bäder

45 Freibäder und 16 Badeseen hat die Arbeiterkammer Steiermark unter die Lupe genommen - und die Preisunterschiede haben es in sich. Muss man etwa in Niklasdorf schlanke zwei Euro als Erwachsener für den Eintritt hinlegen, sind es in Kapfenberg fast zehn (siehe Grafik). Eklatant ist laut Kammer-Recherche auch der Unterschied beim Essen: An der Copacabana in Kalsdorf kostet eine Portion Pommes mit Ketchup 4,40 Euro - bei den Freizeitteichen Seebach in Aflenz zahlt man mit zwei Euro nicht einmal die Hälfte.