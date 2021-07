Was Schüler von Profis lernen können

Von 1000 bis 50.000 Euro - pro Monat

Was man als Profi so verdiene, wollten Schüler wissen. „Du kannst in Österreich 1000, bei Top-Klubs auch 50.000 im Monat verdienen. Du bist deine eigene Aktie“, sagte Scharrer. Pfeifenberger verriet: „Ich habe mit 19 im Monat 4000 Schilling bei der Austria gekriegt, dazu Punkteprämien und das Gehalt von meinem Bürojob. Damit hab’ ich mehr verdient als mein Vater - der war meine Messlatte.“ Was beide allen Schülern mitgaben: „Trau’ dir was zu. Und wenn du eine Niederlage einsteckst, steh’ wieder auf.“ Das gilt nicht nur im Sport.