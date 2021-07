Erich Schleyer im Alter von 81 Jahren verstorben

Im Theater in der Josefstadt war er unter anderem in Nestroys „Mann, Frau, Kind“, als Peachum in der „Dreigroschenoper“ und in Peter Turrinis „C‘est la vie - Eine Revue“ zu sehen. Am Volkstheater stand er etwa im „Ratgeber für den intelligenten Homosexuellen zu Kapitalismus und Sozialismus mit Schlüssel zur Heiligen Schrift“ von Tony Kushner an der Spitze des Ensembles. Breit gefächert waren auch seine Auftritte im Fernsehen: So war Schleyer in Gastrollen etwa in „Kommissar Rex“, „Der Alte“ oder „Tatort“ zu sehen. Schleyer wurde dafür unter anderem mit dem Österreichischen Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst und dem Goldenen Ehrenzeichen für Verdienste um das Land Wien ausgezeichnet. 2011 erhielt er den Berufstitel Professor verliehen.