Crash: E-Bikefahrer (73) hatte zwei Promille intus

Der 73-Jährige dürfte bereits einen sehr „flüssigen“ Nachmittag hinter sich gehabt haben, als er vom Bahnhof Jona kommend auf der Bühlstrasse, in Richtung Ermenswil unterwegs war. Er fuhr in den Kreisverkehr bei der Allmeindstrassse ein und stürzte, als er diesen in die Molkereistrasse verlassen wollte.